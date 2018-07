Britischer Produkttest: So gefährlich ist bunter Spielschleim

Giftiges Borax

Dass das Hantieren mit dem Spielschleim nicht ungefährlich ist, konnte ein britischer Produkttest nun belegen. Which?, die größte britische Verbraucherorganisation mit Sitz in London, hat die elf beliebtesten Slimes untersucht. Alle Produkte sind über die Plattform Amazon erhältlich, eine Handvoll wird auch nach Österreich geliefert. In acht der elf getesteten Produkte fand man erhöhte Mengen der Chemikalie Borax. Borax ist neben Polyvinylalkohol, destilliertem Wasser und Lebensmittelfarbe eine Grundsubstanz zur Herstellung des Spielzeugs. Es verleiht der Glibbermasse seine spezielle Klebrigkeit.

Bedenklich ist das vor allem deswegen, weil Kinder die Produkte oft in den Mund nehmen. Dabei können signifikante Mengen an Borax in den Körper gelangen. Auch über die Haut kann es in den Körper wandern. Die Folge sind Hautirritationen, Durchfall, Erbrechen oder Krampfanfälle, wie Which? im Testbericht schreibt.