Test: Baby-Spielzeug enthält schädliche Stoffe

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Test vom VKI hat ergeben, dass in Spielzeug für Babys

manchmal schädliche Stoffe enthalten sind.

Das ist ein Problem, weil Kleinkinder

alles in den Mund nehmen.

VKI ist eine Abkürzung für

den Verein für Konsumenten-Information.

In 6 von 29 getesteten Baby-Spielzeugen wurden

schädliche Stoffe gefunden.

Getestet wurde Spielzeug aus verschiedenen Materialien.

Dabei waren zum Beispiel Greifringe,

Beißringe und Schnuller für Babys.

Das Spielzeug sollte man sich genau anschauen,

bevor man es kauft.

Wenn zum Beispiel Teile vom Spielzeug beim Schütteln

oder Ziehen abbrechen, sollte man es nicht kaufen.

Das gleiche gilt auch,

wenn Spielzeug nicht gut riecht oder abfärbt.

Der Spielzeug-Hersteller aus Niederösterreich „Bioblo“

stellt Spielzeug umweltfreundlich her.

Die Firma wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen

ausgezeichnet.

Das Österreichische Umweltzeichen zeigt Käufern,

welche Produkte umweltfreundlich hergestellt wurden.