Notwendig wäre eine Influenza-Immunisierungsaktion, um einen breiten Schutz in der Bevölkerung zu etablieren. "Immerhin hatten wir 2016/2017 in Österreich mehr als 4.000 Grippe-Tote", sagte Huss. Die Angelegenheit der Influenza-Impfungen stellt sich extrem zersplittert dar. "Vergangenes Jahr hatten Salzburg, Oberösterreich und Kärnten Impfaktionen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hatte 400.000 Dosen Impfstoff bestellt", erklärte der ÖGK-Chef.

Für 2021/2022 wollte Huss eine österreichweite Kampagne starten. "Ursprünglich hätte die Krankenkasse das Arzthonorar bezahlt. Um die Impfstoffe sollten sich die Bundesländer kümmern. Peter Hacker hat wieder 400.000 Dosen bestellt, die anderen haben nichts gemacht", schilderte Huss den Ablauf.

Er hätte schließlich wenigstens eine Aktion für Risikopersonen und Rezeptgebühren-Befreite realisieren wollen. "Das wären potenziell 500.000 Menschen gewesen." Bei einer Beteiligung von einem Drittel hätte man von etwa 150.00 Impfungen ausgehen können. "Das wären für acht Bundesländer (exklusive Wien, Anm.) etwa zwei Millionen Euro Kosten gewesen. 700.000 Euro hat das Gesundheitsministerium zugesagt." Die Impfstoffe hätten die Hersteller laut ihren Angaben liefern können.

Impfaktion in vier Bundesländern

"Die Abstimmungssitzung vergangene Woche hat ergeben, dass die (Mehrheit der, Anm.) Bundesländer dagegen ist. So wird es eine Influenza-Impfaktion eben nur in vier Bundesländern geben - in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten (so wie vergangenes Jahr, Anm.) sowie eben die Aktion in Wien", sagte Huss.