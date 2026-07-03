Endlich Urlaub – und trotzdem ist der Kopf noch im Arbeitsmodus. Das ist normal, denn Erholung passiert nicht einfach so auf Knopfdruck. Studien zeigen, dass Wohlbefinden im Urlaub zwar rasch steigen kann, der stärkste Erholungseffekt aber oft erst nach einigen Tagen erreicht wird. Das hilft für die ersten Urlaubstage, um in den Entspannungsmodus zu kommen

1. Nicht erwarten, dass man sofort tiefenentspannt ist

Der Urlaub beginnt, aber innerlich läuft man noch weiter, deshalb sollte man die ersten Tage keinesfalls mit Programm vollstopfen. Daher lieber abwarten, durchatmen und sich zum Beispiel mit viel Bewegung ablenken. Studien zu längeren Sommerurlauben zeigten, dass das Wohlbefinden zwar rasch im Urlaub ansteigt, der Höhepunkt aber ungefähr am achten Urlaubstag erreicht wird. Forscher betonen, dass der optimale Erholungseffekt eher nach sieben bis zehn Tagen einsetzt.

2. Der erste Tag ist ein Übergangstag

Wer am ersten Urlaubstag sofort „einmal alles“ und „endlich alles erleben“ will, bleibt im Leistungsmodus. Besser: ankommen, auspacken, orientieren, essen, schlafen, gehen, insgesamt langsamer werden. Das klingt banal, ist aber wichtig: Erholung hängt stark davon ab, ob man seine freie Zeit als wirklich eigene Zeit erlebt. In einer älteren österreichischen Studie in „Occupational Medicine“ waren die persönlich verfügbare Zeit und Zufriedenheit mit dem Urlaub wichtige Faktoren für die Erholung.

3. Diensthandy aus

„Nur kurz Mails checken“ ist einer der sichersten Wege, den Urlaub im Kopf wieder zu beenden. Arbeitspsychologisch gilt das mentale Abschalten als ein Kernfaktor der Erholung. Eine aktuelle Meta-Analyse von 32 Studien an der University of Georgia zeigt: Menschen profitieren besonders dann vom Urlaub, wenn sie sich psychologisch von der Arbeit lösen. Die Autoren nennen ausdrücklich E-Mails, Arbeitsanrufe und Grübeln über den Job als Störfaktoren. Daher: In den ersten drei Tagen keine „nur kurz“-Mails.

4. Nicht alles sofort verplanen

Erholung entsteht auch, weil man wieder spürt, dass man über die eigene Zeit selbst verfügen kann. In der Erholungsforschung zählen vier Erfahrungen besonders: Abstand von der Arbeit, Entspannung, Kontrolle über die freie Zeit und sogenannte „Mastery“ – also etwas zu tun, das angenehm fordert, ohne zu überfordern. Für die ersten Urlaubstage heißt das: weniger Pflichtprogramm, mehr freie Wahl.