Auszeit mit Wirkung: Vom Sinn der Erholung

Es ist ein Phänomen, das gar nicht so selten vorkommt: Endlich beginnt der lang ersehnte Urlaub – und man wird krank und liegt darnieder. Fieber, Migräneattacken, Magen-Darm-Erkrankungen oder sogar ein Bruch eines Körperteils sind nur einige Beispiele dafür. Für Symptome, die ausgerechnet am Beginn der oft notwendigen Erholungsphase auftreten, hat sich generell ein Begriff durchgesetzt: Man spricht von „Leisure Sickness“, was übersetzt so viel wie Freizeitkrankheit bedeutet. Was genau dahinter steckt, konnten Mediziner noch immer nicht genau erforschen. „Es ist noch nicht genau geklärt, wie und warum so ein Wechsel von Aktivität zu Inaktivität verschiedene Krankheiten hervorbringt“, sagt Erholungsforscher Gerhard Blasche von der Medizinischen Universität Wien.

Einige Erklärungsansätze dafür gibt es aber. Wenn das Stresslevel gesenkt wird, können Erkrankungen wie etwa Migräne ausgelöst werden. Das trifft auch auf andere – oft psychosomatisch bedingte – Erkrankungen zu, so der Experte.

Um das Phänomen ein wenig besser zu verstehen, gibt ein Blick auf die physiologischen Vorgänge im Körper Aufschluss. Generell gehe Urlaub mit „einer gewissen Anpassungsleistung“ einher. „Man muss sich neu an die Umstände, in diesem Fall das Nichtstun, anpassen.“ Einer der in der Fachwelt diskutierten Erklärungsansätze besagt, dass Stress immer auch das Immunsystem ein wenig aktiviert. „Fällt dieser moderate Stress dann ab, wird das Immunsystem vorübergehend ein bisschen schwächer – bevor es sich durch die Erholung wieder stärkt. In dieser Lücke ist man eine Spur infektanfälliger“, erklärt Blasche. Aus psychologischer Sicht ist ein weiterer Erklärungsversuch, dass der Körper sozusagen „nachgibt“: „Ich fahre meine Widerstandsfähigkeit, die ich in der Arbeitswelt brauche, zurück.“ Durch dieses oft recht plötzliche Nachgeben könnte es zu einer Erkrankung kommen. Umso wichtiger ist es laut Medizinern, auch in Stresszeiten auf Entspannungsphasen, gesunde Ernährung und Schlaf zu achten. Dann hat auch die Urlaubskrankheit keine Chance.