Michael Musalek: Endlich Urlaub, endlich zur Ruhe kommen

Zustände, die für die psychische Stabilität und langfristige kognitive Leistungsfähigkeit essenziell sind – in einer Welt, die immer schneller und komplexer wird. Dazu kommt die permanente Reizüberflutung – insbesondere durch digitale Medien – die unsere natürlichen Regenerationsprozesse unterbricht. Der Sympathikus , das aktive Stress- und Leistungssystem, bleibt überaktiviert. Dessen Gegenspieler, der Parasympathikus , kommt kaum noch zur Entfaltung. Die Folge: Ein chronisch überlastetes vegetatives Nervensystem , das langfristig zu Erschöpfung , Reizbarkeit und psychosomatischen Beschwerden führen kann. Das gilt auch – und besonders – für Kinder und Jugendliche, deren Gehirne sich noch in der Reifung befinden. Hier kann der Dauerreiz tiefgreifende Auswirkungen auf die Selbstregulation und emotionale Stabilität haben. Ruhe ist hier kein Luxus – sie ist eine entwicklungsbiologische Notwendigkeit.

Endlich Urlaub – aber wie?

Ein Trugschluss ist es, diese Defizite im Jahresurlaub und den Ferien „nachholen“ zu wollen. Der Organismus lässt sich nicht ruckzuck umschalten – von 100 auf 0. Auch in der vermeintlichen Erholung bleibt das Stresssystem aktiv. Die Antwort darauf: Aktivität. Aber anders. Wer in den ersten Urlaubstagen körperlich aktiv ist – etwa durch Spazieren, Schwimmen oder leichte Wanderungen – unterstützt den natürlichen Umschaltprozess und erleichtert dem Gehirn den Übergang in den regenerativen Modus. Echte Ruhe geschieht also nicht zufällig. Sie ist das Ergebnis bewusster Grenzziehung – gegen Tempo, gegen Komplexität, gegen den Mythos, alles gleichzeitig schaffen zu müssen. Ruhe, nicht nur im Urlaub, sondern täglich. Sie beginnt immer dann, wann wir uns entscheiden, für eine Weile nicht verfügbar zu sein.