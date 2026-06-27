Ein kaltes Bier im Gastgarten, ein Spritzer nach der Arbeit, ein Cocktail am See: Manche alkoholische Getränke vermitteln das Gefühl von Erfrischung und „Sommer“. Das täuscht, denn der Körper braucht bei Hitze vor allem Wasser, Kühlung und einen stabilen Kreislauf.

Wie ernst das Thema inzwischen genommen wird, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Paris. Wegen der extremen Hitzewelle hat die Stadt den Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum vorübergehend verboten. Auch der Verkauf von Alkohol zum Mitnehmen wurde zeitweise eingeschränkt. Ausgenommen waren laut Berichten Restaurants und Gaststätten. Begründet wurde die Maßnahme damit, Kliniken und Rettungsdienste während der Hitzewelle zu entlasten.

Das klingt drastisch, medizinisch ist es aber nachvollziehbar: Hitze belastet den Körper bereits ohne Alkohol. Die Blutgefäße weiten sich, damit Wärme über die Haut abgegeben werden kann, man schwitzt, verliert Flüssigkeit und Salze, der Blutdruck kann sinken, das Herz muss mehr arbeiten. Alkoholkonsum erschwert diese Prozesse.

Alkohol ist kein Durstlöscher

Alkohol ist bei Hitze also keine geeignete Flüssigkeitsstrategie. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bei Hitzewellen regelmäßiges Wassertrinken – als Orientierung nennt sie ein Glas Wasser pro Stunde und mindestens zwei bis drei Liter pro Tag. Alkohol und zu viel Koffein sollen vermieden werden.

Ideal für gesunde Erwachsene sind etwa 1,5 bis drei Liter Flüssigkeit täglich, am besten Leitungswasser, Mineralwasser, ungesüßte Früchte- und Kräutertees sowie verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Laut Ages kann der Körper bei starkem Schwitzen erhebliche Mengen an Mineralstoffen verlieren. Dieser Verlust kann durch den Konsum von mineralstoffhaltigen Getränken ausgeglichen werden. Eine andere Möglichkeit ist die Zugabe von etwas Salz zu Getränken, die nur geringe Mengen an Mineralstoffen aufweisen.

Achtung: Personen mit Nieren- oder Herz-Kreislauferkrankungen sollten unbedingt ihre Ärztin/ihren Arzt hinsichtlich der geeigneten Flüssigkeitsmenge konsultieren. Dies gilt auch für Personen, die aus medizinischen Gründen die Flüssigkeitszufuhr beschränken müssen.