Der renommierte Genetiker Josef Penninger kehrt nach Wien zurück. Er erhält an der MedUni Wien die Professor für Präzisionsmedizin, wie die MedUni auf Anfrage des KURIER bestätigte.

Zuletzt machte der Grundlagenforscher mit einer Entwicklung gegen das Corona-Virus Schlagzeilen. Der Wirkstoff APN01 soll auch bei Patienten mit chronischen Atemwegsinfektionen Anwendung finden. Die Zulassung steht noch aus. Auch mit seiner Entdeckung der Zusammenhänge zwischen Brustkrebs und Osteoporose hat sich der Genetiker internationalen Ruhm erarbeitet.

Penninger war von 2003 bis 2018 wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften IMBA in Wien, bevor er zum Life Sciences Institute an der University of British Columbia in Kanada wechselte. Jetzt kehrt der Oberösterreicher nach Wien zurück - allerdings nur in Teilzeit: Er wird zwischen Wien und Braunschweig pendeln, wo er auch Direktor des Helmholtz Zentrums für Infektionsbiologie (HZI) in Braunschweig wird - das zum weltweit größten Institut für Infektionsforschung werden soll.

In Wien will Penninger das neue Eric Kandel Institut aufbauen, das am MedUni Campus AKH auf mehr als 6.000 m² errichtet wird. Hier werden hochmoderne Rahmenbedingungen für die Erforschung der Möglichkeiten personalisierter und digitaler Medizin geschaffen.