Star-Forscher Josef Penninger über die Zukunft der Medizin

– Den genauen Blick auf Ei- und Samenzellen soll das Bild oben symbolisieren: Wissenschaftler des IMBA konnten erstmals zeigen, wie sich die mütterliche und väterliche Erbsubstanz unmittelbar nach der Befruchtung verhalten. Dabei herrscht eine Art Wettrennen, welches Erbgut sich als Erstes in der verschmolzenen Ei-Samen-Zelle strukturiert, wie die richtige Organisation bestimmt wird und ob das Wunder Leben einwandfrei funktionieren kann.

Zur Person

Josef Penninger, 54, aus Gurten in OÖ studierte an der Universität Innsbruck Medizin, Kunstgeschichte und Spanisch. Von 1990 bis 2002 war er in Kanada tätig.

In dieser Zeit wurde er u. a. zum „Young leader in medicine in Canada“ gewählt. Seit 2002 leitet Penninger in Wien das Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften in Wien. 2003 wurde er zum österreichischen Wissenschaftler des Jahres gewählt. Ab Dezember wird der Immunsystem-Spezialist das „Life Science Institute“ an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada, leiten.