Wie nicht vererbte Eltern-Gene den Schulerfolg indirekt mitbestimmen

Mütter und Väter vererben ihren Kindern jeweils die Hälfte ihres Erbguts. Doch auch die bei ihnen verbleibenden Gene beeinflussen die Körpergröße, das Gewicht und die Schulnoten des Nachwuchses, berichtet der niederösterreichische Genomforscher Matthew Robinson. Das von elterlichen Genen geprägte Umfeld ist demnach fast genauso wichtig wie das eigene Erbgut (DNA) der Kinder, erklärt er mit Kollegen im Fachjournal Cell Genomics.

Die genetische Ausstattung der Eltern wirkt sich nämlich auf das häusliche Umfeld, die Erziehung und viele andere Faktoren aus, die allesamt als "genetischer Umwelteinfluss" die Entwicklung eines Kindes mitgestalten, so Robinson, der am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (Niederösterreich) forscht. Zusätzlich sind bestimmte Gene bei Eizellen oder Spermien ausgeschaltet und zeigen beim Kind nur Wirkung, wenn sie vom Elternteil stammen, wo die Variante aktiviert ist.

Elterliche DNA keine Ausrede für schlechte Zeugnisse

Zusammengenommen sind diese beiden Effekte kaum weniger wirksam als die eigenen Gene eines Kindes, erklärte Robinson der APA. Er hatte mit Kollegen bei 30.000 Familien aus Norwegen und Estland die genetischen Daten und drei Merkmale analysiert, nämlich die Körpergröße, den Body-Mass-Index (das Gewicht im Verhältnis zur Größe) und Leistungen bei Schultests. Manche Gene sind dafür besonders wichtig und bestimmen sowohl direkt im Kind als auch über das elterliche Umfeld das Schicksal der Nachkommen.