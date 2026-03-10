Fitness-Effekt: Wie viele Minuten Sport das Gehirn braucht

Eine Steigerung der körperlichen Fitness führt zu einer größeren Freisetzung von Proteinen, die die Hirnfunktion verbessern. Das zeigt eine aktuelle britische Studie des University College London (UCL). Untersucht wurde eine Gruppe zunächst untrainierter Teilnehmender, die für die Untersuchung bei einem zwölfwöchigen Trainingsprogramm mitmachten. Sie absolvierten dreimal pro Woche ein Radfahrprogramm und steigerten so ihre Fitness.

Die Forschenden stellten fest, dass mit zunehmender Fitness auch die Menge eines nach dem Training freigesetzten Proteins, dem Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), im Gehirn anstieg.

Hauptautorin Flaminia Ronca: „Wir wissen schon länger, dass Bewegung gut für unser Gehirn ist, aber die zugrundeliegenden Mechanismen werden noch immer erforscht. Das spannendste Ergebnis unserer Studie ist, dass unser Gehirn umso mehr von einer einzigen Trainingseinheit profitiert, je fitter wir sind, und dass sich dies bereits innerhalb von sechs Wochen ändern kann.“

BDNF ist ein Protein im Gehirn, das für das Wachstum, das Überleben und die Funktionsfähigkeit von Nervenzellen wichtig ist. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Anpassungsfähigkeit des Nervensystems und stärkt neuronale Verbindungen.

Das Protein ist an Lernprozessen und dem Gedächtnis beteiligt und wird mit psychischer Gesundheit in Verbindung gebracht. Niedrige BDNF-Spiegel wurden bei verschiedenen Erkrankungen beobachtet, etwa bei Depression oder neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit. Deshalb gehen Forschende davon aus, dass BDNF eine wichtige Rolle beim Schutz von Nervenzellen und bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Gehirnfunktion spielt.