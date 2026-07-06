Teamspieler oder Einzelgänger – eine Frage des Typs?

Fußball oder Tennis, im Team oder Einzel? Mit der Fußball-WM und den üblichen großen Tennisturnieren (Wimbledon & Co.) jagt ein sportliches Großereignis in diesem Sommer das andere. Die Frage ist „Gibt es ein besser“? „Kann man so nicht sagen“, meint Sportarzt Piero Lercher. Tatsache ist: beides hat Vorzüge und Nachteile und Menschen können tatsächlich auf nur eine Variante gepolt sein. Doch das heißt auch wiederum nicht, dass aus einem Einzelkämpfer nie ein Teamsportler werden kann.. Der große Pluspunkt im Team: Man ist nie allein. „Im Mannschaftssport liegen die Vorteile in der Förderung von Teamgeist, sozialer Kompetenz, Empathie und der Fähigkeit, sich in Gruppen einfügen zu können“, erklärt Lercher. Misserfolge und Niederlagen werden gemeinsam getragen und verarbeitet – eine Entlastung, die gerade in schwierigen Momenten hilft. Allerdings birgt das Miteinander auch Konfliktpotenzial: unterschiedliche Meinungen, Neid, Leistungsdruck. Und noch etwas geht verloren: „Persönliche Fehler beziehungsweise herausragende Leistungen gehen oft in der Gesamtleistung unter.“

Mehr Kontrolle allein Wer hingegen allein trainiert, hat die volle Kontrolle. „Man bestimmt das Tempo, die Intensität und die Trainingszeiten komplett selbst“, so Lercher. „Erfolg oder Misserfolg hängen zu 100 Prozent von der eigenen Leistung ab.“ Das klingt verlockend – verlangt aber auch einiges ab: „Man benötigt dazu extreme Selbstdisziplin, Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltevermögen.“ Die Kehrseite: Einsamkeit. Der direkte soziale Austausch fehlt, das Gemeinschaftsgefühl während des Sports bleibt aus. „Bei Niederlagen trägt man die Enttäuschung und den Druck ganz allein.“ Auf die Frage ob man schon als Teamplayer oder Einzelkämpfer auf die Welt kommt, sagt Lercher: „Es gibt tatsächlich Menschen, die sich dieser Typologien zuordnen lassen.“ Aber: „Eine persönliche, mentale, aber auch körperliche Weiterentwicklung kann trotzdem aus Einzelgängern teamfähige Menschen machen.“ Wichtig sei, dem Sportler oder der Sportlerin die Wahl zu lassen. „Einzelkämpfer und Mannschaftssportler haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, letztendlich ist meist eine gesunde Mischung beider Charaktere gefragt.“ Interessant: Einzelkämpfer glänzen in Mannschaftssportarten oft auf Positionen, die hohe individuelle Verantwortung erfordern – wie Torwarte oder Stürmer im Fußball.