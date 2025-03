An Büschen und Bäumen sprießen erste Blätter, da und dort schießen Krokusse und Schneeglöckchen aus dem Boden, der Duft von Bärlauch liegt in der Luft: Nicht nur die Natur putzt sich dieser Tage heraus.

Stürze bis Schnitte: Vorsicht beim Frühjahrsputz

Und so werden in vielen Haushalten dieser Tage Staubsauger, Putzfetzen und Scheuerschwämme geschwungen – auch in Ecken, die man das restliche Jahr über keines Blickes würdigt. Um sie zu erreichen, nimmt so manch Putzwütiger halsbrecherische Positionen ein.

Mit teils unschönen Folgen, wie jüngst veröffentlichte Daten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigen. Im Gesamtjahr 2024 mussten nach Unfällen bei Reinigungsarbeiten im Haushalt 26.700 Personen im Spital behandelt werden. Das ist der zweithöchste Wert der vergangenen neun Jahre, nur 2023 gab es noch mehr Verletzte.

Rund 4.000 dieser Verletzungen ereigneten sich beim Frühjahrsputz. "Wir bemerken, dass die Zahl der Haushaltsunfälle in den vergangenen Jahren kontinuierlich ansteigt", erklärt Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Fachbereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV, im KURIER-Gespräch.

In der Corona-Pandemie seien besonders viele Menschen bei Reinigungsarbeiten daheim zu Schaden gekommen. "Das war sicherlich dem krisenbedingten Rückzug in die eigenen vier Wände geschuldet", sagt Trauner-Karner. "Allerdings sehen wir nun, dass die Zahlen kaum abflachen."

Steile Steigerungsraten bei Senioren

Besonders steile Steigerungsraten gibt es bei Seniorinnen und Senioren. "Hier sind leider auch die Folgen potenziell besonders dramatisch, weil Stürze bei älteren Menschen schwerwiegende Folgen und lange Heilungsprozesse nach sich ziehen können."

Unter den Verletzungsarten rangieren Knochenbrüche auf Platz eins vor offenen Wunden, Sehnen- und Muskelverletzungen sowie Prellungen. Unter den Unfallarten finden sich im Fünfjahresdurchschnitt Stürze ganz vorne, gefolgt von Zusammenstößen mit Objekten sowie Kratzern, Schnitten, Stichen und Bissen.