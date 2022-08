Bald verfügbar: Fragen und Antworten zum Valneva-Totimpfstoff VLA2001

Mit leichter Verspätung kommen am heutigen Dienstag 74.000 Dosen des Valneva-Totimpfstoffs VLA2001 in Österreich an. Ab Donnerstag erfolgt die Auslieferung des Impfstoffes an die Bundesländer, informierte das Gesundheitsministerium. VLA2001 ist das sechste in der EU zugelassene Vakzin für die Corona-Schutzimpfung.

Wie funktioniert der Totimpfstoff?

Beim Valneva Covid-Vakzin VLA2001 handelt es sich um den einzigen Ganzvirus-Impfstoffkandidaten ("Totimpfstoff"), der in Europa entwickelt wurde. Valneva verfolgt eine Herangehensweise, die seit vielen Jahrzehnten erprobt ist. Sie kommt bei den meisten Grippe-Impfstoffen und vielen Impfstoffen gegen Kinderkrankheiten zum Einsatz. Dabei wird dem Körper das gesamte abgetötete Virus präsentiert. Somit muss sich das Immunsystem mit allen Erreger-Teilen auseinandersetzen.

Bei VLA2001 handelt es sich um einen inaktivierten und adjuvantierten Ganzvirusimpfstoff. Der Impfstoff enthält also abgetötete Bestandteile des SARS-CoV-2-Virus sowie Wirkverstärker (Adjuvanzien). Er beinhaltet keine Konservierungsstoffe. Das Vakzin von Valneva kann auch längerfristig bei Kühlschranktemperatur gelagert werden - was in der Praxis ein großer Vorteil ist.

Wie neutralisiert er die Omikron-Variante?

Verantwortlich für die Neutralisation sind "Serumantikörper", die nach drei Dosen von Valnevas inaktiviertem Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 gebildet werden.

Serumantikörper sind Antikörper aus Serum sowie einer nach der Gerinnung gewonnenen Blutkomponente. Für die Studie wurden die Seren von 30 Teilnehmern der Phase 1/2-Studie in einem Pseudovirus-Assay verwendet, um die Neutralisation des ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus, sowie der Delta- und insbesondere Omikron-Varianten zu analysieren. Alle 30 Proben zeigten neutralisierende Antikörper gegen das ursprüngliche Virus und die Delta-Variante, 26 Proben (87 Prozent) zudem neutralisierende Antikörper gegen die inzwischen dominierende Omikron-Variante.

Wie wird der Impfstoff verabreicht?

Er wird intramuskulär in einer Impfserie mit zwei Dosen zu je 0,5 ml verabreicht. Die zweite Dosis sollte 28 Tage nach der ersten Dosis verabreicht werden.

Wer kann sich aktuell damit impfen lassen?

Der Impfstoff ist in Europa für Menschen zwischen 18 und 50 Jahren zugelassen - an Studien über die Wirksamkeit bei Jugendlichen und älteren Personen wird laut Valneva aktuell gearbeitet.

Ab wann kann ich mich in Österreich mit dem Valneva-Impfstoff impfen lassen?

74.000 Dosen des Corona-Totimpfstoffs Valneva sollen am heutigen Dienstag in Österreich eintreffen, am Donnerstag werden die Vakzine an die Bundesländer verteilt. In Kärnten wird der neue Impfstoff bereits ab Freitag verabreicht. Die Steiermark folgt Ende August, die Bundeshauptstadt Wien am 1. September. Mehrere Bundesländer warten noch auf Infos aus dem Gesundheitsministerium bzw. auf die Möglichkeit, das Vakzin auch über die Bundesbeschaffungsagentur bestellen zu können.