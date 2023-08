Forschung: Kommen Arztbriefe bald von Künstlicher Intelligenz?

Viele Patientinnen und Patienten, die stationär in einem Krankenhaus behandelt wurden, kennen das: Am Tag der Entlassung will man nichts wie raus - und wartet oft stundenlang auf den Entlassungsbrief. Auf der anderen Seite sitzen Spitalsmitarbeiter, denen neben den Ressourcen auch die Zeit fehlt, die an anderen Stellen dringend benötigt würde. Dazu kommt, das Gesundheitsdaten zu den am stärksten wachsenden Datenmengen zählen.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz könnten diese Prozesse im Krankenhaus dramatisch verkürzt werden: Forscher des deutschen Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) arbeiten an einem "Arztbriefgenerator", der die ärztlichen Dokumente im Bruchteil der bisherigen Zeit erstellt.

