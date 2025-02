Fische können Menschen unterscheiden

Forschenden war an der Mittelmeer-Station "Stareso" auf Korsika aufgefallen, dass Seebrassen und andere Fische ihnen auf Tauchgängen folgten und Futter stahlen, das eigentlich als Versuchsbelohnung gedacht war. Erstaunt stellten sie fest, dass ausschließlich die Menschen begleitet wurden, von denen die Fische zuvor schon mal Leckereien bekommen hatten, wie das Max-Planck-Institut erläutert.

Taucher und Taucherinnen sehen für Fische keineswegs alle gleich aus. Bekommen sie von einer Person Futter, erkennen sie diese wieder und folgen ihr ausdauernd - weniger spendable Tauchgänger werden hingegen ignoriert, wie ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie (MPIAB) in Konstanz berichtet. Entscheidend fürs Erkennen sind allerdings nicht die - unter der Tauchermaske kaum zu sehenden - Gesichter, sondern Eigenheiten der Ausrüstung.

Neugierige Fische als freiwillige Versuchsteilnehmer

Ein Team um die MPIAB-Forschenden Katinka Soller und Maëlan Tomasek startete daraufhin eine Reihe von Experimenten mit den an Menschen gewöhnten Fischen in der Umgebung der Forschungsstation. Die Tiere hätten an den Versuchen als Freiwillige teilgenommen, die kommen und gehen konnten, wie es ihnen gefiel, hieß es.

Soller als die trainierende Taucherin versuchte zunächst, die Aufmerksamkeit der Fische auf sich zu ziehen: Mit einer leuchtend roten Weste ausgestattet fütterte sie herbeigeschwommene Tiere und tauchte dabei etwa 50 Meter weit. Nach und nach wurden alle auffälligen Merkmale wie die Weste entfernt. Letztlich legte Soller in einfacher Tauchausrüstung mit verstecktem Futter erst die vollen 50 Meter zurück, bis sie die Fische fütterte, die ihr bis dahin gefolgt waren.