Tiercoach: Was Katzen auf den Magen schlägt

„Der Patient muss durchgecheckt werden, weil auch andere Krankheiten diese Symptome hervorrufen“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Es sei oft eine aufwendige Annäherung an den richtigen Befund.

Da der Magen zwischen Leber und Bauchspeicheldrüse unter den Nieren liegt, ist er kaum zu ertasten. Kein Blutwert zeigt eine Gastritis an, die Analyse ermöglicht aber eine Differenzialdiagnose. Ultraschall- bzw. Röntgenuntersuchungen liefern nur dann eindeutige Bilder, wenn die Erkrankung weit fortgeschritten ist. Eine Magenspiegelung unter Narkose zeigt den Zustand der Schleimhaut am besten, doch die belastet den Patienten genauso wie das Budget des Halters.

Video vom Patienten kann dem Tierarzt bei der Diagnose helfen

„Dem Veterinärmediziner hilft, wenn der Besitzer ein Video der Katze mitbringt“, sagt der Zoodoc. Der Experte kann an der Körperhaltung des Vierbeiners und am Einsetzen des Schmerzes eventuell ablesen, ob dieser von einem Zahn, einer Halsentzündung oder vom Magen herrührt. Auch Alter und Vorgeschichte des Haustiers müssen in die Diagnose einbezogen werden.