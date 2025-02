Tiercoach: Wenn das Herz von Hund und Katze erkrankt

„Am häufigsten wird eine Herzklappeninsuffizienz bei älteren Hunden diagnostiziert“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Vor allem kleine Rassen leiden unter der schwachen Pumpleistung aufgrund einer undichten Klappe.

Herzmuskelprobleme, die angeboren sind und sich im Laufe des Lebens bemerkbar machen, stehen an zweiter Stelle der Befundungen. Sie treffen öfter größere Rassen. Pumpt das Herz nicht ausreichend Sauerstoff in den Kreislauf, beginnt der Patient zu hecheln, husten und körperliche Anstrengungen zu vermeiden.

Katzen leiden häufig an Verdickung des Herzmuskels

Katzen wiederum leiden in den meisten Fällen an einer Verdickung des Herzmuskels; die so genannte hypertrophe Kardiomyopathie verhindert, dass Blut in die Kammer einfließt, es staut sich vor allem in den linken Vorhof. Auch Lungenödeme können die Folge sein. Im schlimmsten Fall verstopft ein Gerinnsel die Blutbahn. Generell haben Vierbeiner, die erst im Alter ein Herzleiden entwickeln, eine bessere Prognose; bei Jungtieren wirken kardiologische Probleme lebensverkürzend.