Tiercoach: Welche Impfungen für Hunde und Katzen empfohlen werden

„Es gibt dringend empfohlene Impfungen und Zusatzangebote je nach Risikoabwägung“, sagt Reitl. Bei Vierbeinern beginnt die Immunisierung ab der achten Lebenswoche. Als Faustregel gilt ein zeitlicher Abstand von vier Wochen. In der 16. Lebenswoche ist der erste Zyklus bei Welpen abgeschlossen. Denn der Teufel steckt im Detail: Hat die Hündin selbst ausreichend Antikörper, gibt sie den Schutz eventuell über die Muttermilch an den Nachwuchs weiter, die erste Impfung wird blockiert, erst die zweite löst die Immunantwort aus.

Immunisierung beginnt schon bei Welpen

„Wenn man bei Welpen mit dem Impfen dran bleibt, spart man sich später viel. Dann braucht man nur noch Auffrischungen“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn.

Bei Hunden zählt der Schutz vor hochansteckender Parvovirose, vor der meist tödlichen Staupe sowie vor Hepatitis und Leptospirose – beides schädigt die Organe – zu den dringend angeratenen Impfungen. Für Tollwut ist eine aufrechte Immunisierung bei Grenzübertritten Pflicht. Was Zwingerhusten und Leishmaniose betrifft, ist der Veterinärmediziner gefragt. Er wird in Absprache mit dem Halter das Infektionsrisiko abschätzen. Der Wohnort und damit die Verbreitung von potenziell krank machenden Parasiten etwa sowie eine rege Reisetätigkeit müssen in die Überlegungen einbezogen werden.