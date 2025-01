Tiercoach: Diese Untersuchungen sind für Hund und Katze sinnvoll

Neben „52 Wochen Glück und Erfolg“ zählen „zwölf Monate Gesundheit“ zu den Top-Neujahrswünschen. In der Liste der guten Vorsätze steht das körperliche Wohlbefinden ebenfalls ganz oben. Auch Haustierbesitzer können – über die ausgewogene Ernährung und die artgemäße Beschäftigung hinaus – dazu beitragen, dass ihr Vierbeiner möglichst lange fit bleibt.

„Gesundenuntersuchungen sind nicht im Kommen, sie sind bereits State of the Art“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, warum medizinische Routine-Checks bei Hunden und Katzen sinnvoll sind und was wann kontrolliert werden sollte.