Fettleibigkeit erhöht Risiko für psychische Erkrankungen

Um dahinter zu kommen, welche Krankheit die Patienten typischerweise zuerst heimsucht, analysierten Forschende vom Complexity Science Hub (CSH) in Wien und der Medizinischen Universität (MedUni) Wien Daten zu sämtlichen stationären Krankenhaushalten in Österreich von 1997 bis 2014. "Wir sahen eine statistisch signifikante wechselseitige Beziehung zwischen Adipositas und einer Reihe psychischer Störungen", erklärte Elma Dervic (CSH) der APA: "Dies bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass ein Problem das andere verursacht." Deshalb habe man genau untersucht, ob es eine Tendenz gibt, dass eine Diagnose vor der anderen kommt.

Krank machendes Übergewicht

In den allermeisten Fällen war "Adipositas mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit die zuerst gestellte Diagnose, bevor sich eine psychiatrische Diagnose manifestierte", heißt es in einer Aussendung des CSH und der MedUni. Krank machendes Übergewicht wird in der Regel etwa vor Depressionen, Angststörungen und "somatoformen Störungen" (körperliche Symptome wie Schmerzen, Schwindel, Verdauungs-, Herz- und Atembeschwerden ohne körperliche Ursache) attestiert, so Dervic. Eine Ausnahme ist die Schizophrenie. "Es war schon zuvor gut bekannt, dass Schizophrenie-Medikamente Adipositas durchaus begünstigen können", erklärte sie.

Bisher seien Ärztinnen und Ärzte oft davon ausgegangen, "dass psychopharmakologische Medikamente die Ursache für den Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und Fettleibigkeit sowie Diabetes sind", so Alexander Kautzky von der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der MedUni Wien: "Das mag für Schizophrenie zutreffen, wo wir die umgekehrte zeitliche Reihenfolge sehen, aber unsere Daten stützen dies nicht für Depressionen oder andere psychiatrische Diagnosen."