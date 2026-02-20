Die Fastenzeit ist in vollem Gange. Insbesondere ein umfassender Nahrungsmittelverzicht ist aber nicht für alle das Richtige. Menschen mit Diabetes Typ 1 sollten etwa aufgrund der Gefahr einer Stoffwechselentgleisung nur unter ärztlicher Aufsicht streng fasten. Das gilt auch für Personen mit Gicht oder Gallensteinen, bei Suchterkrankungen, fortgeschrittener koronarer Herzerkrankung, Magen- oder Darmgeschwüren oder Tumorerkrankungen. Generell sollten sich Menschen mit Vorerkrankungen zuvor von einem Arzt oder einer Ärztin beraten lassen. Schwangere und stillende Mütter sollten radikale Ernährungseinschränkungen laut Fachleuten ebenfalls gut abwägen. Auch die Einnahme bestimmter Medikamente kann gegen eine Fastenkur sprechen. Besondere Risikogruppe: Menschen mit Essstörungen Das deutsche Bundeszentrum für Ernährung rät außerdem Menschen mit Kachexie (pathologischer Gewichtsverlust, z. B. infolge von Tumor- und AIDS-Erkrankungen), einer unbehandelten Schilddrüsenüberfunktion, Durchblutungsstörungen des Gehirns oder Demenz sowie einer Leber- oder Niereninsuffizienz von Fastenkuren ab. Eine besondere Risikogruppe bilden Menschen mit Essstörungen bzw. Jugendliche, die ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer solchen mitbringen, weiß Andreas Karwautz, Leiter der Ambulanz für Essstörungen im Kindes- und Jugendalter an der MedUni Wien. "Diäten – im medizinischen Jargon kennen wir den Begriff des Fastens im Grunde nicht – sind der Einstieg in jede Essstörung", sagt Karwautz, auch Präsident der International Eating Disorders Research Society (EDRS).

"Die Epidemie der Diäten wird eher durch Selbstwertprobleme befeuert" Zunächst verzichten Jugendliche – betroffen sind vor allem Mädchen zwischen zehn und 20 Jahren – auf kalorienreiche Lebensmittel, dann streichen sie ganze Mahlzeiten und beschleunigen das Abnehmen durch exzessiven Sport oder den Gebrauch von Abführmitteln. "Bis auf wenige medizinische Gründe, gibt es bei Kindern und Jugendlichen nichts, was für Fasten oder Diäten spricht", betont Karwautz. Ausnahmen würden sich bei krankhaftem Übergewicht oder einer Zöliakie (Gluten-Unverträglichkeit) ergeben. "Die Epidemie der Diäten, die wir in unserer Gesellschaft beobachten, wird eher durch Selbstwertprobleme befeuert", sagt er. Nicht bei jedem Jugendlichen bringen Fasten-Bestrebungen eine Essstörung ins Rollen, betont der Experte. "Es braucht eine gewisse genetische Prädisposition, wir wissen inzwischen, dass 60 bis 70 Prozent der Anfälligkeit biologisch bestimmt sind." Bei entsprechender Veranlagung könne Fasten ein Trigger sein. "Insbesondere, wenn auch andere Risikofaktoren auf sozialer und psychologischer Ebene vorliegen." Ein guter Nährboden sei etwa der Hang zum Perfektionismus, ebenso wie Selbstwertprobleme. Auch Schwierigkeiten in der Autonomieentwicklung – wenn eine altersadäquate Loslösung von den Eltern nicht möglich ist – können Essstörungen begünstigen.