Stille: Was 6,5 Minuten mit dem Gehirn machen

Viele Menschen verzichten in der Fastenzeit auch auf Lärm, ständige Erreichbarkeit und die Dauerberieselung durch Smartphones. Und da zeigt sich: Stille ist eine Kraftquelle fürs Gehirn. Dabei wechselt es in einen anderen Arbeitsmodus. Während wir scheinbar nichts tun – beim Spazieren, Tagträumen – springt im Kopf das „Default Mode Network“ (Ruhezustandsnetzwerk) an. Das Gehirn sortiert, verknüpft und speichert ab. Eine Übersichtsstudie im Fachjournal Behavioral Sciences (2024) bündelt die Forschungslage: In Ruhephasen werden Erinnerungen gefestigt, neue Zusammenhänge erkannt, Erlebtes eingeordnet. Der Kopf spielt Gelerntes erneut durch – wie eine innere Wiederholung, die Wissen verankert. Die Autoren kommen zu dem Schluss: „Lernen endet nicht, wenn das Gehirn ruht.“

Pausen machen kreativ Wer ständig durchpowert, blockiert diesen Prozess, gerade im Ruhemodus entstehen neue Ideen. Interessant: Der Energieverbrauch sinkt in Pausen kaum. Das Gehirn arbeitet weiter, nur anders. Zu den bekanntesten Forschungsarbeiten zum Thema gehören die „Freiburger Stille-Studien“ (Katholische Hochschule Freiburg). Seit 2015 wird Stille in unterschiedlichen Situationen untersucht: vom Waldspaziergang über Meditationsräume bis hin zu Floating-Tanks, in denen Menschen abgedunkelt und schwerelos im salzhaltigem Wasser schweben. Das Ergebnis: Bereits sechseinhalb Minuten Stille verbessern die Stimmung, beruhigen das Gedankenkarussell, fördern Entspannung und verändern das Zeitgefühl.

Viele Teilnehmende berichten, dass sich die innere Uhr verlangsamt und ein Gefühl von „Jetzt" einstellt, das Denken kommt zur Ruhe. Besonders wirksam ist Stille in der Natur oder kombiniert mit Entspannungstechniken. Aber auch ein stiller Raum, ein Moment ohne Input, zeigt Wirkung. Bei extremen Formen des Reizentzugs – wie die Floating-Tanks – zeigen sich ebenfalls positive Effekte: Stresshormone sinken, Angstgefühle reduzieren sich, das Wohlbefinden steigt. Stille ist kein leerer Zustand. Wenn keine äußeren Reize da sind, wird deutlich, was das Gehirn aus sich selbst heraus produziert: Gedanken tauchen auf, man spürt den Körper und nimmt Dinge wahr, die sonst untergehen. Große Bereiche des Gehirns beginnen rhythmisch zusammenzuarbeiten – ein Vorgang, der für Gedächtnisbildung und emotionale Verarbeitung entscheidend ist.