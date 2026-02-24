Verzicht fällt selten leicht. "Frauen sind beim Fasten aber tatsächlich zusätzlich ein wenig im Nachteil", sagt Alexandra Kautzky-Willer, Internistin und Expertin für Gendermedizin.

Aufgrund des unterschiedlichen Körperbaus sei schon die Ausgangsituation eine andere: "Frauen verfügen über mehr Fettgewebe, vor allem an den Oberschenkeln und der Hüfte. Das ist an sich günstiges Fett und dient auch als Reserve für eventuelle Schwangerschaften."

Männer würden hingegen mehr Bauchfett aufweisen. Dieses gilt als schädlicher für die Gesundheit, "weil es zwischen den Organen liegt, deren Funktionen beeinträchtigen kann und einen höheren Fettstoffwechselumsatz aufweist, was wiederum mit Entzündungsprozessen im Körper einhergeht", erläutert die Expertin.

Männer nehmen beim Fasten rascher ab

Männer besäßen allerdings mehr Muskelmasse und damit auch einen höheren täglichen Grundumsatz. Der Grundumsatz ist jene Energiemenge, die der Körper pro Tag in Ruhe, nüchtern und bei angenehmer Temperatur zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen benötigt. "Das bedeutet, dass Nahrungsverzicht sich bei Männern schneller in Form von Gewichtsabbau bemerkbar macht", sagt Kautzky-Willer. "Auch weil sie mehr Bewegung machen und Testosteron den Muskelerhalt unterstützt." Männer nehmen beim Fasten also rascher ab.

Man geht aufgrund jüngster Studien auch davon aus, dass die Energieverwertung bei Männern und Frauen unterschiedlich reguliert wird. "Wir wissen, dass Frauen im Ruhemodus mehr Fett einlagern. Gleichzeitig verbrennen sie bei körperlicher Belastung mehr davon, während Männer hier auf die Glucosereserven zurückgreifen und eher in Ruhephasen mehr Fett verbrennen."