Fast die Hälfte aller Kindergetränke im Handel ist zu süß

Bunte Verpackungen, lustige Botschaften - und ein Inhalt, der Kindern schmecken soll: Auch bei Getränken wächst das auf Kinder zugeschnittene Angebot ständig. Wie sehr diese Getränke tatsächlich den kindlichen Ernährungsbedürfnissen entsprechen, ist selten an den Verpackungen abzulesen. Das vorsorgemedizinische Institut SIPCAN (Special Institute for Preventive Cardiology And Nutrition" mit Sitz in Salzburg widmete sich daher jetzt besonders diesen Getränken.

Insgesamt erhoben die Diätologen und Ernährungsmediziner von SIPCAN 514 Getränke, die im Handel erhältlich sind. Davon richtet sich jedes zehnte Getränk (11 %) speziell an die Zielgruppe Kinder. "Wir habern diese 57 Produkte genau unter die Lupe genommen", erklärt Studienleiter Manuel Schätzer. Das Ergebnis zeigt: Der durchschnittliche Zuckergehalt aller Kindergetränke liegt bei 6,25 Gramm pro 100 Milliliter. "Im Durchschnitt sind sie also etwas süßer als das Gesamtangebot der Getränke mit einem Zuckergehalt von 6,06 Gramm."