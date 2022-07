Extrem breites Spektrum an Symptomen: Hätten Sie an Long Covid gedacht?

Starke anhaltende Müdigkeit, Atemnot, Geruchsverlust, Kopfschmerzen, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen – diese Symptome sind am bekanntesten. Long Covid kann aber eine ganze Palette an Beschwerden auslösen, wie britische Forscher nun in einem Fachartikel im Magazin Nature Medicine veröffentlichten.