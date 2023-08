Folgen wie Krebs und Herzinfarkt: Süßstoffe gänzlich verbieten?

Süßstoffe gänzlich verbieten?

Man brauche aber in beiden Fällen "noch mehr Studien und noch mehr Daten", unterstrich Tilg. "Aber ab nun ist das Rufzeichen da und man kann nicht sagen: 'Wir ignorieren das.' Sondern die medizinische Wissenschaft muss sich in Form von großen klinischen Studien intensiv damit beschäftigen", erklärte der Gastroenterologe. Es gebe Hinweise, dass "obwohl man künstliche Süßstoffe nimmt, diese über die Manipulation von Darmbakterien sogar Energieaufnahme steigern und letztlich in der Lage sind, den Zuckerstoffwechsel erst wieder negativ zu beeinflussen." Das ursprüngliche Ziel - "dass die Leute nicht dicker werden" - habe man "überhaupt nicht erreicht, im Gegenteil". Nun gehe es darum, endgültig zu beweisen, dass diese Süßstoffzunahme "nicht nur ein Nullsummenspiel ist, sondern sogar schädlich im Sinne der Verursachung von Krankheiten."

Irgendwann könnte dies alles dazu führen, dass solche Süßstoffe überhaupt verboten werden, denn: "Jetzt besteht ein Riesenfragezeichen." Nicht zuletzt deshalb, da Adipositas, also Fettleibigkeit, global zunehme. "Trotz einem ständig steigenden Markt an künstlichen Süßstoffen", ergänzte Tilg und folgerte: "Die künstlichen Süßstoffe sind zunehmend unter Attacke."

Tilgs Schlussfolgerungen finden übrigens auch Eingang in eine renommierte medizinische Publikation: Unter seiner Federführung kommentieren Forscher der Medizinischen Universität Innsbruck diese neuesten Erkenntnisse in der Fachzeitschrift The New England Journal of Medicine, "unserer Bibel", wie Tilg anschaulich meinte.