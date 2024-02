Im US-Bundesstaat Alaska ist erstmals ein Mensch an einer Infektion mit Alaskapocken gestorben. Das bestätigte die zuständige Gesundheitsbehörde in der vergangenen Woche.

Der ältere, immungeschwächte Mann, der auf der Kenai-Halbinsel in dem nördlichen US-Bundesstaat lebte, starb Medienberichten zufolge bereits Ende Jänner. Der Fall ist einer von nur sieben gemeldeten Alaskapocken-Infektionen, teilte das Alaska Department of Public Health bereits am Freitag mit.