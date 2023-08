Erste Pille zum Schlucken gegen Wochenbettdepression zugelassen

Mögliche Therapien

Die Hilfe für Betroffene kann im Rahmen stationärer Krankenhausaufenthalte stattfinden oder in psychotherapeutischer oder medikamentöser Form. Bisher wurden die Patientinnen, wenn sie Medikamente benötigen, mit etablierten Antidepressiva behandelt. Bei Verdacht auf eine postpartale Depression können sich Betroffene und ihre Angehörigen in Österreich an kostenlose Telefon- oder Onlineberatungsstellen wenden, etwa in Akut-Fällen an den Psychosozialen Dienst (01/313 30).