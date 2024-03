Warum ältere Erwachsene sich mit Emojis oft schwertun

Aus der Kommunikation via Smartphone sind Emojis nicht mehr wegzudenken. Kaum eine Nachricht kommt ohne die kleinen Smileys und Symbole aus. Hauptsächlich drücken sie Gefühle aus, es gibt eine Vielzahl an Gesichtsausdrücken. Aber auch Gegenstände, Lebensmittel, Tätigkeiten oder Tiere gibt es als kleines Bildchen.

Ältere Erwachsene sind sich demnach nicht sicher, wie und wie häufig sie die Smileys verwenden sollen, obwohl sie ihre Bedeutung verstehen. "Wir haben herausgefunden, dass ältere Benutzer seltener Emojis verwenden, weniger Emojis verwenden und sich in ihrer Fähigkeit, sie zu interpretieren, weniger wohl fühlen", wird die Hauptautorin der Studie, Isabelle Boutet von der Fakultät für Psychologie in Ottawa, in einer Aussendung zitiert.

Das Vorurteil, dass Ältere nicht in der Lage oder nicht willens sind, sich an neue Formen der Kommunikation wie Emojis anzupassen, treffe aber nicht zu, meinen die Studienautoren. Vielmehr mangle es an Selbstvertrauen, die Emojis in die Sprache zu integrieren.