EMA-Vertreter sieht Zusammenhang zwischen Astra Zeneca und Thrombosen

Ein hochrangiger Vertreter der EU-Arzneimittelbehörde EMA hat eine Verbindung zwischen der Corona-Impfung mit dem Astra Zeneca Impfstoff und dem Auftreten von Blutgerinnseln bei einzelnen Geimpften gezogen. Bei der letzten Pressekonferenz der EMA zum Thema am vergangenen Mittwoch hieß es noch der Zusammenhang sei noch nicht endgültig bestätigt. Das dürfte sich nun der Aussage jenes Vertreters der EMA nach geändert haben.

"Wir können mittlerweile sagen, dass es klar ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt", sagte der Chef der EMA-Impfabteilung, Marco Cavaleri, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der italienischen Zeitung "Il Messaggero".

Auf der EMA-Webseite lautet die Letztinfo im Moment noch lediglich: die Evaluierung der sehr seltenen Thrombosefälle geht noch weiter. Aber was genau steckt eigentlich hinter diesen Thrombosefällen?

Es handelt sich um eine Thrombose (Blutgerinnsel) in einer Sinusvene des Gehirns in Zusammenhang mit einem Mangel an Blutplättchen. Mit der bekannten Beinvenenthrombose hat das nichts zu tun. Die EMA berichtete vergangenen Mittwoch von 62 Hirnvenenthrombosen in der EU bei 9,2 Millionen Impfungen – das entspricht einem Risiko von 1:100.000.

Genauer Auslöser des Mechanismus noch unklar

Kürzlich erschien eine erste wissenschaftliche Arbeit („Pre-Print Paper“) deutscher und österreichischer Experten zu diesen seltenen Hirnvenenthrombosen. „Dahinter steht ein immunologischer Mechanismus, der vier bis 20 Tage nach der Impfung einsetzt und zu einer massiven Aktivierung der Blutgerinnung führt“, erklärt Paul Kyrle, Co-Autor und Thrombosenforscher der MedUni Wien. Dabei „kommt es dann zu diesen seltenen Thrombosen im Gehirn aber auch im Bauchraum oder in den Schlagadern, alles sehr ungewöhnliche Lokalisationen“. Was genau diesen Mechanismus in Gang setzt ist noch unklar.