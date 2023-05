Ein Gen, das vor Alzheimer schützt

Neuartige Genvariante

Sie fanden bei einem Träger der Paisa-Mutation einen für diese genetische Form von Alzheimer einen ungewöhnlichen Krankheitsverlauf. Der Patient entwickelte im Alter von 72 Jahren eine leichte Demenz und starb im Alter von 74 Jahren – Jahrzehnte, nachdem die meisten Menschen mit dieser Mutation typischerweise an Demenz erkranken.

Es konnte gezeigt werden, dass der Mann eine neuartige, seltene Variante des sogenannten Reelin-Gens in sich trägt. Reelin ist ein Protein, das eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Entwicklung und Funktion von Hirnzellen spielt. In weiteren Studien stellten die Forscher fest, dass diese Reelin-Genvariante vor der Zerstörung von Hirnzellen schützt, indem sie einem zentralen Entstehungsmechanismus von Alzheimer entgegenwirkt: der Ablagerung des Tau-Proteins in Nervenzellen.