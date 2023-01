Dry January: Wie gut einige Wochen Alkoholpause für den Körper sind

Guter Test, wie es mir ohne Alkohol geht

Fachleute beeilen sich bezüglich des Dry January hinzuzufügen, dass der Aufruf, weniger zu trinken, nicht nur auf einen Monat beschränkt sein sollte.

Der Weg in die Alkoholsucht verlaufe oft schleichend, betont Jürgen Naundorff vom deutschen Suchthilfeverband Blaues Kreuz. Für ihn sei der trockene Jänner daher ein guter Test für jeden, der gerne Bier, Wein und Co konsumiert: „Es ist der TÜV für meinen Umgang mit Alkohol. Was passiert mit mir, was löst das bei mir aus, was wird mir klar?“

Zahlen Österreich:

Die aktuellen Zahlen für Österreich: Der Pro-Kopf-Konsum an alkoholischen Getränken in Österreich ist im Zeitraum von 2007 bis 2017 um 8,5 Prozent gesunken, wie einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu entnehmen ist. Die Gründe für den sinkenden Alkoholkonsum könnten im wachsenden Gesundheitsbewusstsein oder der verbesserten Aufklärung über die Folgen von Alkoholmissbrauch liegen.

Dennoch liegt Österreich aktuell hinter Litauen auf Rang zwei der Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum pro Kopf innerhalb der 30 Mitgliedsländer der OECD. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch dieser Ländergruppe lag im selben Jahr bei 8,9 Litern.