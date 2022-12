Öko-Test: Es muss nicht der teuerste alkoholfreie Sekt sein

Fazit: Wer tiefer in die Tasche greift, hat nicht automatisch das beste Produkt im Glas. Die zwei höchstpreisigen alkoholfreien Produkte fielen nämlich beim Test durch. "Zéra Profil Chardonnay Effervescent alkoholfrei" (7,29 Euro) fiel durch seine künstlichen, parfumartigen Noten auf. In "Kolonne Null, Cuvée Blanc No. 1 prickelnd, alkoholfrei" (12,99 Euro) wurden vier Pestizide nachgewiesen, hinzu kommt ein unausgeglichenes Säure-Zucker-Verhältnis.

Unter den Test-Gewinnern befand sich unter anderem "Trenz Trenzero" (5,79 Euro) mit seinem harmonischen Aromaeindruck und der lieblich, feinen Säure. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der mit "Sehr Gut" bewertete "Schloss Königstein Weiss alkoholfrei" (1,99 Euro).

Die gesamten Testergebnisse finden Sie unter oekotest.de.