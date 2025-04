Drinks, Pulver, Riegel: Brauchen (Hobby-)Sportler Nahrungsergänzungsmittel?

Eine solide wissenschaftliche Basis gibt es vor allem für einige spezifische Produkte, sagt Oliver Neubauer vom Department für Ernährungswissenschaften der Uni Wien sowie der Universität für Weiterbildung Krems. „Eine gute fachliche Evidenz haben je nach Art und Intensität des Sports und in jeweils sportartspezifischen Situationen Sportgetränke, kohlenhydratreiche Energieriegel, Gels und Proteinsupplemente, Eisen, Multivitamine, Vitamin D und Probiotika“, so Neubauer.

Vorsicht bei Mikronährstoffen

Zu den Mikronährstoffen, die bei Sportlern kritisch werden können, zählen Eisen, Calcium, Natrium und Vitamin D. Ursachen für Defizite können ein erhöhter Bedarf durch sportliche Belastungen, Verluste durch Schwitzen oder spezielle Ernährungsweisen in bestimmten Trainingsphasen sein. Dennoch könne auch ein Bedarf von 100 bis 200 Prozent über den Normalwerten meist problemlos durch eine ausgewogene Ernährung gedeckt werden. Nahrungsergänzungsmittel seien hier nur in Ausnahmefällen notwendig – und dann müsse auf eine „physiologische“, also an den Körper angepasste, Dosierung geachtet werden.

Unzureichend untersucht, aber mit potenziellem Nutzen, seien Nahrungsergänzungen wie isolierte Polyphenole, Kollagen-Protein, Carnitin und Fischöl. Kein gesicherter Nutzen bestehe dagegen für Magnesium, Beta-Hydroxy-beta-Methylbutyrat (HMB) sowie verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) und Leuzin.

Gesunde Ernährung bleibt die Basis

Das Fazit der Experten ist eindeutig: Sowohl für Freizeit- als auch für Leistungssportler bietet eine ausgewogene, naturbelassene Ernährung ein enormes Potenzial zur Leistungssteigerung und Gesundheitsförderung. Nahrungsergänzungsmittel sind laut Neubauer nur sinnvoll „in Situationen, in denen die bedarfsdeckende Aufnahme von Energie, Nährstoffen (besonders Kohlenhydrate) und Flüssigkeit in Form von ‚natürlichen‘ Lebensmitteln nicht praktikabel ist. Oder bei einem klinisch diagnostiziertem Nährstoffmangel.“ Doch auch, wenn Proteinriegel oder -drinks praktisch sind, sollten sie nicht statt einer ausgewogenen Ernährung verwendet werden - nach dem Motto: hin und wieder ist okay, täglich aber nicht.