Leserin Viktoria H. (47) fragt:

Ich bin seit einigen Jahren sehr unglücklich in meiner Ehe. Seit 14 Jahren sind wir ein Paar, wir haben einen Sohn im Teenageralter. Mein Mann hat sich sehr zurückgezogen, zuletzt habe ich selbst zu meinem Geburtstag kein Geschenk mehr bekommen. Nicht weil er es vergessen hätte, sondern weil es ihm nicht mehr wichtig ist. Einmal ist er mir bereits fremdgegangen, kurz nachdem unser Sohn auf der Welt war. Ich habe ihm das verziehen, kurzzeitig lief es dann besser. Jetzt aber sind wir wieder in einem ähnlich schlechten Miteinander, ich vermute außerdem, dass er sich ohnehin in eine andere verliebt hat. Ich bin nicht mal mehr wütend. Habe ihn zu einer Ehetherapie geschleppt, für einen letzten Versuch, aber es bessert sich nicht. Trotzdem habe ich das Gefühl, er setzt den Schlussstrich nicht, also muss ich es tun. Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür, und wie mache ich das, um ihn nicht zu verletzen und auch mich emotional zu schützen? Und wie erklären wir das unserem Sohn? Denn natürlich geht es auch mir nahe, selbst wenn es keinen Sinn mehr hat, die Ehe fortzusetzen.