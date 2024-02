Down-Syndrom gab es bereits in der Bronze- und Eisenzeit

Trotz der kurzen Lebensdauer hatten sie ein Begräbnis erhalten, oft mit Grabbeigaben und dürften umsorgte und anerkannte Mitglieder ihrer Gemeinschaften gewesen sein. Eines der Kinder von einem Kirchenfriedhof in Finnland wurde auf das 17. und 18. Jahrhundert datiert. Die übrigen fünf stammen aus der Zeit von vor 5.000 bis 2.500 Jahren und wurden an bronzezeitlichen Stätten in Griechenland und Bulgarien sowie an eisenzeitlichen Stätten in Spanien entdeckt. In allen Fällen konnten die Forschenden zusätzliche Informationen über die sterblichen Überreste der Individuen und die Art ihrer Bestattung gewinnen.