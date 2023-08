Diese Firmen wollen Menstruationsblut für Bluttests nutzen

Frauen gehen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen, lassen Bluttests machen oder auch einen vaginalen Abstrich, um Erkrankungen auszuschließen. All das ist gängige Praxis, die meist invasive Eingriffe wie einen Einstich oder eine gynäkologische Untersuchung erfordern. Doch für keine dieser Untersuchungen wurde bisher Menstruationsblut herangezogen. In der Medizin wurde dieses bisher als Abfallprodukt gesehen.

Zwei innovative Start-ups wollen das nun ändern, indem sie die Bedeutung von Menstruationsblut in den Vordergrund rücken. "Wir glauben daran, dass alle Menschen, die menstruieren die Möglichkeit haben sollten, ihre Gesundheit auf nicht invasivem und nadelfreiem Weg zu managen", heißt es etwa auf der Homepage von Qvin. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung des "Q-Pad", der während der Menstruation dabei helfen soll, zahlreiche Werte zu überwachen: Von den Schilddrüsenwerten über das Gebärmutterhalsrisiko via HP-Viren bis hin zu Covid-Antikörpern.

Menstruationsblut bisher kaum erforscht

Die Gründerin Sara Naseri konnte während ihres Medizinstudiums nur eine Studie über Menstruationsblut finden, erzählt sie im Guardian. In dieser Studie wurde die Zusammensetzung und Struktur von Menstruationsblut erforscht - es wurden 385 Proteine gefunden, die nur im Menstruationsblut vorkommen.