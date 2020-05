Die neuen Vitamin-Bomben: Was können liposomale Vitamine?

In der Medizin werden Liposom-Hüllen schon länger verwendet, um beispielsweise Medikamente gegen Tumore zielgerichtet in bestimmte Organe zu transportieren. Nun macht man sich diese Methode auch für Nahrungsergänzungsmittel zunutze. Vitamine sollen so sicher durch das Verdauungssystem gelangen, denn bei herkömmlichen Präparaten wird schon ein Teil der zugeführten Vitamine durch die Magensäure zerstört.

Außerdem sollen liposomale Vitamine leichter verstoffwechselt werden und dadurch viel besser für den Körper verfügbar sein.

Nutzen nicht ganz klar

„Ob sie wirklich so viel mehr Nutzen haben, ist aber bislang nicht klar“, schränkt Kritsch ein. In jedem Fall sind sie durch die aufwendige Hülle aber teurer als herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel.

Statt nur auf liposomale Pharmazeutika zu setzen, empfiehlt die Apothekerin lieber auf Herkunft und Qualität der Vitamin-Zusätze zu achten. „Die Herkunftsquelle und Rückverfolge-Möglichkeit ist wichtig. Bei guten Produkten gibt es außerdem Qualitätszertifikate.“

Um das Immunsystem generell zu stärken, rät Kritsch vor allem in den Wintermonaten und im speziellen Ausdauersportlern zu einer Wirkstoff-Kombination aus Vitamin C, Vitamin D und Zink.

Kritischer sieht das Birgit Beck, Ernährungsexpertin des VKI. „Eine Person, die normal isst, hat keinen Vitaminmangel. Das sind absolute Einzelfälle.“ Künstliche Zusätze wie Vitamin C seien extrem billig herzustellen und dadurch ein gutes Geschäft. Nötig seien sie aber so gut wie nie, ob normal oder liposomal zugeführt, so Beck.