Diabetes und Prädiabetes: Wie die nordische Diät helfen kann

MASLD

Die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, heute MASLD (Metabolic Associated Steatotic Liver Disease) genannt, ist eine chronische Lebererkrankung, bei der es zu einer vermehrten Fetteinlagerung in den Leberzellen kommt, ohne dass ein schädlicher Alkoholkonsum vorliegt. Sie steht eng im Zusammenhang mit Stoffwechselerkrankungen wie Übergewicht, Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes und Fettstoffwechselstörungen. Häufig entwickelt sich die Erkrankung schleichend und bleibt lange Zeit symptomlos. Manche Betroffene klagen lediglich über Müdigkeit, Leistungsabfall oder ein Druckgefühl im rechten Oberbauch.

MASH

Im frühen Stadium handelt es sich um eine einfache Fettleber, die grundsätzlich reversibel ist. Schreitet die Erkrankung fort, kann es zu einer entzündlichen Form (MASH) kommen, bei der Leberzellen geschädigt werden. In weiteren Stadien entstehen bindegewebige Vernarbungen (Fibrose), die im schlimmsten Fall in eine Leberzirrhose übergehen und das Risiko für Leberkrebs erhöhen.

Diagnose

Die Diagnose erfolgt meist durch Blutuntersuchungen, bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Elastographie sowie den Ausschluss anderer Ursachen, insbesondere Alkohol. Eine spezifische medikamentöse Therapie existiert bislang nicht. Die Behandlung basiert vor allem auf Lebensstiländerungen, insbesondere Gewichtsreduktion, regelmäßiger körperlicher Aktivität und einer ausgewogenen, zuckerarmen Ernährung. Bereits eine moderate Gewichtsabnahme kann zu einer deutlichen Verbesserung der Leberverfettung führen. Bei frühzeitiger Erkennung ist eine Rückbildung der Erkrankung möglich, während unbehandelte Verläufe zu schweren Leberschäden führen können.