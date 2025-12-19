Warum Kälte für Menschen mit Diabetes problematisch sein kann

In Österreich sind derzeit schätzungsweise rund 800.000 Menschen von Diabetes betroffen, zunehmend auch jüngere Altersgruppen. Nicht nur die Feiertage, auch die Wintermonate insgesamt stellen sie vor Herausforderungen.

Niedrige Temperaturen können sowohl den Stoffwechsel als auch die eingesetzte Technik beeinträchtigen. Sinkt etwa die Temperatur unter zwei Grad Celsius kann Insulin, das sich Menschen mit Diabetes selbst verabreichen, frieren und seine Wirkung verlieren, auch wenn es äußerlich unverändert erscheint. Ähnlich sensibel sind Blutzuckermessgeräte, Teststreifen und Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM).

Schläuche von Insulinpumpen können bei Frost steif werden oder abknicken, Messwerte verfälscht sein. „Insulin und Technik sollten im Winter immer nah am Körper getragen werden, damit sie nicht auskühlen“, rät Yvonne Häusler vom deutschen Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe. Fehlerhafte Messwerte könnten sonst zu falschen Insulindosierungen führen. Kälte bringt den Stoffwechsel zusätzlich aus dem Gleichgewicht. Einerseits verbraucht der Körper mehr Energie, um warm zu bleiben – der Blutzucker kann dadurch sinken.