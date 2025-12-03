Diabetes-Vorstufe: Viele sind betroffen, wenige wissen es

Etwa jeder fünfte Erwachsene in Österreich ist laut den Tests bei der Gesundenuntersuchung von einer Vorstufe der Zuckerkrankheit betroffen. Rund drei Prozent haben Diabetes, der nicht diagnostiziert worden ist. Das hat eine Studie österreichischer Wissenschafter mit der Auswertung von rund 6,4 Millionen Tests ergeben.

"Daten zur Prävalenz (Häufigkeit; Anm.) von Prädiabetes mit dem Risiko für die Entwicklung von Diabetes mellitus und von unentdecktem Diabetes sind in Mitteleuropa rar, aus Österreich bisher nicht vorhanden", schreiben Caren Sourij (Universitätsklinik Graz) und Co-Autoren in ihrer Arbeit, die jetzt in Obesity Facts erschienen ist.

Die Wissenschafter haben einerseits die Daten aus den Gesundenuntersuchungen bei über 18-Jährigen der Jahre 2017 bis 2023 analysiert, andererseits auch Informationen aus einer Beobachtungsstudie bei Menschen mit diagnostizierter oder vor der Aufnahme in die Untersuchung noch nicht festgestellter Zuckerkrankheit. Man ging von 6,9 Millionen Nüchtern-Blutzuckertests aus.

Nach dem Ausschließen von knapp 36.000 Personen mit bekanntem Typ-1-Diabetes und von rund 480.000 Personen mit diagnostiziertem Typ-2-Diabetes blieben die Informationen von 6,412.591 Menschen übrig. Rund 3,6 Millionen davon waren Frauen. Prädiabetes: Männer häufiger betroffen Die Wissenschafter: "Die Rohprävalenz (Häufigkeit ohne Berücksichtigung der Altersverteilung; Anm.) von Prädiabetes betrug 21,084 Prozent, die von nicht diagnostiziertem Diabetes 2,950 Prozent mit altersstandardisierten Prävalenzen von 19,709 Prozent (Prädiabetes; Anm.) bzw. 2,741 Prozent (Diabetes; Anm.)." Männer wiesen (altersstandardisiert) sowohl bei der Vorstufe zur Zuckerkrankheit mit 23,635 Prozent zu 16,531 Prozent (Frauen) als auch bei Diabetes mit 3,585 Prozent zu 2,957 Prozent eine größere Häufigkeit auf.