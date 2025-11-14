Diabetes-Betroffene: "Kümmere ich mich nicht selbst um mich, macht’s keiner"

Drei Jahre ist es her, dass mich der Arzt irritiert ansah: "Sie haben Diabetes", sagte er und sah auf den Blutbefund. "Eigentlich dürfte das nicht sein."

Nach zwei Schwangerschaften mit Gestationsdiabetes, einer temporären Zuckerkrankheit durch Hormone, war ich bei den wenigen, denen die Krankheit blieb. Die traf mich wie ein Keulenschlag, denn ich war schlank und ernährte mich gesund. Wie konnte das sein?

Die vielen Fragen, die ich hatte, beantwortete mir damals keiner. Der Diagnosesteller schob mir Rezepte über den Tisch und entließ mich. Ernährungsschulungen? Fehlanzeige, schließlich war die Krankheit noch nicht so fortgeschritten, dass ich Insulin spritzen müsste. Blutzuckerkontrollen? Ja, aber die sind wie Lotto: Die ÖGK zahlt mir für das Fingerstichgerät nur einen Teststreifen täglich – der hat null Aussagekraft. Auch regelmäßige Kontrollen sieht das Gesundheitssystem nur in seinen Werbebroschüren vor: Erinnert werde ich nie, mein damaliger Hausarzt meinte sogar, meine Werte seien „nicht so schlimm“, da müsse man nicht so genau schauen. Auch die Ärztin danach vergaß regelmäßig, warum ich denn „schon wieder“ ein Blutbild machen wollte.