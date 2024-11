Neue Studie zeigt: Depressionen können Regelschmerzen verursachen

Das Team analysierte die DNA von rund 600.000 Frauen aus Europa und 8.000 aus dem ostasiatischen Raum . In beiden Datensätzen wurde ein starker Zusammenhang festgestellt. Mittels komplexer Genanalysen konnte man zeigen, dass Depressionen einen erheblichen Einfluss auf Dysmenorrhö , wie Schmerzzustände während er der Periode auch genannt werden, haben. Und dass bestimmte Schlüsselgene , beziehungsweise jene Proteine, deren Bauplan die Gene vermitteln, an dieser Wirkung beteiligt sind.

Wie genau Depressionen und Regelschmerzen zusammenhängen könnten, demonstriert nun ein britisch-chinesisches Forschungsteam. In einer neuen Studie, die im Fachblatt Briefings in Bioinformatics veröffentlicht wurde, beschreiben sie, dass Depressionen Menstruationsschmerzen befördern könnten.

Schlechter Schlaf als Vermittler

Da Schlafprobleme bei depressiven Patientinnen häufig sind, stellte man auch die Hypothese auf, dass das gestörte Schlafverhalten zumindest teilweise für den Effekt von Depression auf die Dysmenorrhö verantwortlich sein könnte. "Wir haben festgestellt, dass Schlafstörungen die Menstruationsschmerzen verschlimmern können", wird Shuhe Liu, Hauptautorin der Studie und Doktorandin an der Xi’an Jiaotong-Liverpool University, eine chinesisch-britische Universität in der Stadt Suzhou, in einer Aussendung zitiert.

Die Behandlung von Schlafproblemen könne für die Behandlung beider Erkrankungen entscheidend sein. "Es sind jedoch weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um die komplizierten Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren zu verstehen."

Ganzheitliche Therapien

Diese Studie unterstreiche jedenfalls, das betonen die Forschenden, die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen und der Förderung reproduktiver Gesundheit. "Psychische Störungen werden bei der Behandlung von Erkrankungen wie Regelschmerzen oft nicht berücksichtigt", schildert Liu. Sie hofft, dass die Erkenntnisse individuelleren Behandlungsmöglichkeiten und einer verbesserten Gesundheitsversorgung Vorschub leisten.

"Wenn wir diese Zusammenhänge besser erforschen und verstehen, können wir für die Millionen von Menschen, die unter Regelschmerzen und psychischen Problemen leiden, wirklich etwas bewirken", summiert die Forscherin.