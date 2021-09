Das Leiden von Patienten mit Long Covid und schweren Verläufen

Wenige Studien untersuchten bisher demografische Merkmale, die mit Long Covid einhergehen. Gesundheitliche Ungleichheiten, die sich aus sozioökonomischen Barrieren im US-Gesundheitssystem ergeben, könnten zu den Unterschieden bei diesen Auswirkungen beitragen und die bestehenden Ungleichheiten weiter verschärfen.

Das Long Beach Department of Health and Human Services (LBDHHS) befragte aus diesem Grund 366 Genesene im Alter von 18 und älter, die mittels einer Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Alle Erwachsenen hatten zwischen dem 1. April und dem 10. Dezember 2020 ein positives SARS-CoV-2-Testergebnis erhalten. Ein Drittel der befragten Personen berichtete, dass sie zwei Monate nach ihrem positiven Testergebnis mindestens ein Symptom hatten, wobei die Wahrscheinlichkeit von Folgeerkrankungen bei Personen im Alter von 40-54 Jahren, Frauen und Personen mit Vorerkrankungen höher war. Auch afroamerikanische Teilnehmer hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Dyspnoe (Atemnot) und Myalgie/Arthralgie (Muskel- bzw. Gelenksschmerzen) zu erkranken, als andere ethnische Gruppen.