Covid-Booster von Pfizer: Kein erhöhtes Schlaganfall-Risiko

Die Daten, die nach Analysen aus dem "Vaccine Safety Datalink" veröffentlicht wurden, hatten in den vergangenen Wochen für Diskussionen in den USA gesorgt. Die Daten aus diesem Sicherheitsüberwachungssystem, das mit der US-Gesundheitsbehörde zusammenarbeitet, hatten darauf hingedeutet, dass über 65-Jährige in den 21 Tagen nach einer bivalenten Impfung von Pfizer-BioNTech ein erhöhtes Risiko für einen ischämischen Schlaganfall haben könnten.

Von den etwa 550 000 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die die bivalente Auffrischungsimpfung von Pfizer-BioNTech erhalten hatten, erlitten 130 innerhalb von 21 Tagen nach der Impfung einen ischämischen Schlaganfall, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass die beiden Ereignisse miteinander zusammenhängen könnten. Eine Analyse der Daten mit einer anderen Methode ergab jedoch kein erhöhtes Risiko für einen ischämischen Schlaganfall.

Risiko nicht bestätigt

Das hatte eine staatliche Untersuchung zur Folge. Die Daten veranlassten Bundesbeamte unter anderem, andere Datenbanken zur Impfstoffsicherheit sowie Beobachtungen aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern zu durchforsten. Die Ermittler fanden in keiner dieser Quellen Hinweise auf ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, so die Bundesbeamten in ihrer Erklärung.Diese Befürchtungen, dass die Covid-Auffrischungsimpfung von Pfizer-BioNTech das Schlaganfallrisiko bei Menschen ab 65 Jahren erhöhen könnte, haben sich nach einer intensiven wissenschaftlichen Untersuchung nicht bestätigt, so die Gesundheitsbehörde Center of Disease Control and Prevention (CDC) und Food and Drug Administration am Freitag. "Es ist sehr unwahrscheinlich", dass das Risiko real ist, sagten die Beamten.

Nur bei Booster-Impfung

Das Risiko war spezifisch für den bivalenten Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Bei den ursprünglichen Covid-Impfstoffen oder den bivalenten Auffrischungsimpfungen von Moderna gab es keine ähnlichen Bedenken.Der bivalente Impfstoff ist so konzipiert, dass er sowohl die ursprüngliche Version des Coronavirus als auch Versionen der Omicron-Variante abwehrt, die im Sommer in den Vereinigten Staaten zirkulierten. Die bivalenten Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna sind die einzigen Auffrischungsimpfstoffe, die derzeit in den Vereinigten Staaten erhältlich sind, und Wissenschaftler führen eine hitzige Debatte über ihren Nutzen im Vergleich zu den Originalimpfstoffen.

Auch die Herstellerfirmen Pfizer und BionTech äußerten sich zu dem Schlaganfall-Risiko. "Es gibt keine Beweise dafür, dass ein ischämischer Schlaganfall mit der Verwendung der Covid-19-Impfstoffe der Unternehmen in Zusammenhang steht", so Pfizer und BioNTech in einer Erklärung. Nach Angaben eines Sprechers von Pfizer wurden in den Vereinigten Staaten bisher mehr als 30 Millionen Dosen des bivalenten Impfstoffs der Unternehmen verabreicht. "Verglichen mit den veröffentlichten Inzidenzraten von ischämischen Schlaganfällen in dieser älteren Bevölkerungsgruppe haben die Unternehmen bisher eine geringere Anzahl von gemeldeten ischämischen Schlaganfällen" nach der bivalenten Impfung beobachtet, so die Unternehmen.