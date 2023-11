Covid-19: Übertragung in Kindergärten nur gering

Eltern, deren Kinder in den Kindergarten gehen, können ein wenig aufatmen: Eine aktuell im Fachjournal Jama Network Open veröffentlichte Studie von Expertinnen und Experten der University of Pittsburgh School of Medicine in den USA kommt zu dem Schluss, dass die Verbreitung von Covid-19 in Kindergärten nur gering ist.

Laut dem Forscherteam betrugen die Übertragungsraten innerhalb von Kindergärten etwa zwei bis drei Prozent, was darauf hindeutet, dass Kinder und Betreuerinnen und Betreuer in nicht nennenswertem Maß auf andere in der Einrichtung übertragen.