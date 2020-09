Covid-19-Patienten: Steroide verbessern Überlebenschancen Schwerkranker

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt nach einer Analyse von sieben internationalen Studien zur Behandlung von Intensiv-Patienten den Einsatz von Steroiden. Eine Auswertung getrennten Studien mit niedrig dosiertem Hydrocortison, Dexamethason und Methylprednisolon ergaben, dass die Kortikosteroide die Überlebensrate von schwer erkrankten und kritischen Covid-19-Patienten um 20 Prozent verbessern.

"Die wissenschaftlichen Beweise zeigen, dass wenn Sie Kortikosteroide verabreichen, es 87 weniger Todesfälle pro 1.000 Patienten gibt", sagte Janet Diaz, Leiterin der WHO für klinische Versorgung, am Mittwoch auf einem Live-Event der WHO in den sozialen Medien. "Das sind Leben, die gerettet sind."