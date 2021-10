Covid-19: Kommt jetzt die erste wirksame Antivirus-Pille?

Für US-Medien wie die New York Times sind es "Breaking News": Der US-Pharmakonzern Merck (in Europa MSD) gab Freitag bekannt, dass sein Covid-Medikament Molnupiravir das Risiko für Krankenhauseinweisungen und Todesfälle halbieren kann, wenn Hochrisikopersonen die Pille in einem frühen Stadium ihrer Infektion erhalten. Dabei handelt es sich um Zwischenergebnisse der Zulassungsstudie, die noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht und von unabhängigen Experten noch nicht geprüft wurden.

Sollte es zu einer Zulassung kommen, würde es sich um die erste Pille handeln, die direkt die Virusvermehrung blockieren kann. Die ebenfalls gegen die Virusvermehrung wirkende Substanz Remdesivir muss per Infusion verabreicht werden. Ein zu schluckendes Medikament, das die Virusvermehrung hemmt, gibt es bisher gegen das neue Coronavirus nicht.