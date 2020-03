Coronavirus: Grundtechnologie für Impfstoff "quasi in Schublade"

Vorübergehnde Genehmigungen

Klar sei, dass die üblichen Mechanismen bei der Impfstoffentwicklung, mit rund zehn bis zwölf Jahren bis zum Produkt am Markt, hier nicht voll greifen. Die Nutzen-Risiko-Abschätzung liege hier etwas anders, so der Experte für Impfstoffentwicklung von Pfizer, Andreas Rauscher. Erste Tests an Patienten mit vielversprechenden Präparaten seien in etwa sechs Monaten bis einem Jahr denkbar - jedoch mit vielen Fragezeichen.

Es gebe etwa Möglichkeiten für vorübergehende Genehmigungen, die etwa Tests in besonders betroffenen Regionen Chinas ermöglichen würden, sagte Nanz. Gibt es dann einen vielversprechenden Impfstoff, werde dieser auch zuerst dort eingesetzt, wo er am meisten gebraucht wird. Je nach Ansatz könnten die Produktionszeiten für große Mengen an etwaigen Impfstoffen auch stark variieren, was einen großflächigeren Einsatz in etwas weitere Ferne rücken würde, so die Experten.